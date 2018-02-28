В Америке пройдет ежегодный аукцион классических вин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В американском городке Портленд 3 марта пройдет благотворительный аукцион классических вин. Об этом сообщает местное телевиденье KGW News, передает УНН.
Цель аукциона - собрать деньги для местных благотворительных организаций. Помимо классического вина, на торгах будут представлены и такие лоты, как поездки за границу. Например - билеты на ежегодную американскую музыкальную премию "Country Music Association Awards".
Ежегодный благотворительный аукцион состоится уже в эту субботу в Портлендском конференц-центре.
Напомним, 18-21 марта в немецком Дюссельдорфе состоится ежегодная международная выставка алкоголя ProWein 2018. Ожидается, что в ней примут участие около 7 тыс. алкогольных экспонатов.
Украину на ProWein 2018 представят такие бренды водки, как Medoff и MERNAYA компании Eastern Beverage Trading.
Как сообщал УНН, украинская водка Medoff является одной из самых популярных среди украинских потребителей. Этот водочный бренд, по данным производителя, в прошлом году завоевал 16 медалей на престижных международных конкурсах.