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В Америці відбудеться щорічний аукціон класичних вин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. В американському містечку Портленд 3 березня відбудеться благодійний аукціон класичних вин. Про це повідомляє місцеве телебачення KGW News, передає УНН.

Мета аукціону - зібрати гроші для місцевих благодійних організацій. Крім класичного вина, на торгах будуть представлені і такі лоти, як поїздки за кордон. Наприклад - квитки на щорічну американську музичну премію "Country Music Association Awards".

Щорічний благодійний аукціон відбудеться вже цієї суботи в Портлендському конференц-центрі.

Нагадаємо, 18-21 березня у німецькому Дюссельдорфі відбудеться щорічна міжнародна виставка алкоголю ProWein 2018. Очікується, що в ній візьмуть участь близько 7 тис. алкогольних експонатів.

Україну на ProWein 2018 представлять такі бренди горілки, як Medoff і MERNAYA компанії Eastern Beverage Trading.

Як повідомляв УНН, українська горілка Medoff є однією з найпопулярніших серед українських споживачів. Цей горілчаний бренд, за даними виробника, в минулому році завоював 16 медалей на престижних міжнародних конкурсах.

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