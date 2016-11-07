В американском штате Оклахома произошло землетрясение

Эпицентр толчка пришелся на город Кашинг, расположенный в 80 километрах от административного центра штата Оклахома-Сити.

В некоторых домах в результате стихийного бедствия треснули стекла, упали фасады зданий.

Помощник мэра города Джереми Фрейзер заявил, что есть несколько человек с незначительными травмами. По его словам, люди из разрушенных зданий эвакуировались.

Как сообщал УНН, после землетрясения в Италии 15 тыс. человек остались без жилья.