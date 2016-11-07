В американському штаті Оклахома стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Потужний землетрус в американському штаті Оклахома спричинив серйозні руйнування будівель, а також витік газу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Епіцентр поштовху припав на місто Кашінг, яке розташоване за 80 кілометрів від адміністративного центру штату Оклахома-сіті.
У деяких будинках внаслідок стихійного лиха тріснули шибки, впали фасади будівель.
Помічник мера міста Джеремі Фрейзер заявив, що є кілька людей з незначними травмами. За його словами, люди зі зруйнованих будівель евакуювалися.
Як повідомляв УНН, після землетрусу в Італії 15 тисяч осіб залишились без житла.