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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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В американському штаті Оклахома стався землетрус

В американському штаті Оклахома стався землетрус

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Потужний землетрус в американському штаті Оклахома спричинив серйозні руйнування будівель, а також витік газу, передає УНН з посиланням на ВВС.

Епіцентр поштовху припав на місто Кашінг, яке розташоване за 80 кілометрів від адміністративного центру штату Оклахома-сіті.
У деяких будинках внаслідок стихійного лиха тріснули шибки, впали фасади будівель.

Помічник мера міста Джеремі Фрейзер заявив, що є кілька людей з незначними травмами. За його словами, люди зі зруйнованих будівель евакуювалися.

Як повідомляв УНН, після землетрусу в Італії 15 тисяч осіб залишились без житла.

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