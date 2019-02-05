В Альбукерке произошел взрыв в торговом центре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Взрыв прогремел возле торгового центра в городе Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщается в аккаунте местной полиции в Twitter, передает УНН.
В полиции добавили, что в результате погиб один человек, однако больше никто не пострадал. Ведется расследование инцидента. В полиции пока не определили, является взрыв спланированным или случайным.
ABC News отмечает, что сотрудников компаний, которые располагаются в торговом центре, эвакуировали. “Группа саперов и пожарных расследует происшествие”, — добавили в управлении полиции.
Напоминаем, небольшой самолет упал в воскресенье на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния).