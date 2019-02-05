В Альбукерке стався вибух у торговому центрі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Вибух прогримів біля торгового центру в місті Альбукерке в американському штаті Нью-Мексико. Про це повідомляється в акаунті місцевої поліції в Twitter, передає УНН.
У поліції додали, що в результаті загинула одна людина, проте більше ніхто не постраждав. Ведеться розслідування інциденту. У поліції поки не визначили, чи є вибух спланованим або випадковим.
ABC News відзначає, що співробітників компаній, які розташовуються в торговому центрі, евакуювали. “Група саперів і пожежників розслідує подію”, — додали в управлінні поліції.
Нагадуємо, невеликий літак впав у неділю на території житлового району поблизу Анахайма (штат Каліфорнія).