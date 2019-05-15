В Алабаме почти полностью запретили аборты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сенат американского штата Алабама поддержал почти полный запрет на аборты 25 голосами против 6. Законодательство не предусматривает исключений даже для изнасилования или инцеста, сообщает CBS News, передаёт УНН.
Теперь законопроект направлен губернатору штата Кей Айви. Если она подпишет его, законопроект станет законом.
Законопроект палаты представителей "О защите человеческой жизни" - запрещает все аборты в штате, за исключением случаев, когда "аборт необходим для предотвращения серьезной угрозы здоровью" женщины, согласно тексту законопроекта.
Он криминализирует процедуру, классифицируя аборт как уголовное преступление, наказуемое до 99 лет тюремного заключения для врачей.
Защитники прав на аборты пообещали оспорить противоречивое законодательство Алабамы, если Айви подпишет законопроект.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после того, как Айви поставит свою подпись.
Как сообщал УНН, ранее парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов.