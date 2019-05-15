В Алабамі майже повністю заборонили аборти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сенат американського штату Алабама підтримав майже повну заборону на аборти 25 голосами проти 6. Законодавство не передбачає виключень навіть для згвалтування або інцесту, повідомляє CBS News, передає УНН.
Тепер законопроект спрямований губернатору штату Кей Айві. Якщо вона підпише його, законопроект стане законом.
Законопроект палати представників "Про захист людського життя" - забороняє всі аборти в штаті, за винятком випадків, коли "аборт необхідний для запобігання серйозній загрозі здоров'ю" жінки, згідно з текстом законопроекту.
Він криміналізує процедуру, класифікуючи аборт як кримінальний злочин, який карається до 99 років тюремного ув'язнення для лікарів.
Захисники прав на аборти пообіцяли оскаржити суперечливе законодавство Алабами, якщо Айві підпише законопроект.
Закон вступить в силу через шість місяців після того, як Айві поставить свій підпис.
Як повідомляв УНН, раніше парламент Ірландії ухвалив законопроект про легалізацію абортів.