Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов

“Это действительно исторический момент. Он открывает путь для внедрения в январе 2019 года услуги по прерыванию беременности... Это начало новой эры в здравоохранении для женщин”, — заявил Харрис в беседе с газетой. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту.

Законопроект разрешает женщинам проходить процедуру аборта на сроке беременности до 12 недель.

Итогом общенационального референдума, прошедшего в Ирландии в мае, стала отмена действующей с 1983 года восьмой поправки в конституцию страны, которая запрещает аборты. Согласно официальным данным, за смену главного закона страны высказались 66,4% проголосовавших граждан.