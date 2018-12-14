Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности. Об этом сообщила газета The Irish Times со ссылкой на министра здравоохранения Саймона Харриса, передает УНН.
“Это действительно исторический момент. Он открывает путь для внедрения в январе 2019 года услуги по прерыванию беременности... Это начало новой эры в здравоохранении для женщин”, — заявил Харрис в беседе с газетой. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту.
Законопроект разрешает женщинам проходить процедуру аборта на сроке беременности до 12 недель.
Итогом общенационального референдума, прошедшего в Ирландии в мае, стала отмена действующей с 1983 года восьмой поправки в конституцию страны, которая запрещает аборты. Согласно официальным данным, за смену главного закона страны высказались 66,4% проголосовавших граждан.