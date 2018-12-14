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Парламент Ірландії прийняв законопроект про легалізацію абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Парламент Ірландії в четвер прийняв законопроект про легалізацію штучного переривання вагітності. Про це повідомила газета The Irish Times з посиланням на міністра охорони здоров’я Саймона Харріса, передає УНН.

Парламент Ірландії прийняв законопроект про легалізацію абортів

“Це дійсно історичний момент. Він відкриває шлях для впровадження в січні 2019 року послуги по перериванню вагітності... Це початок нової ери в охороні здоров’я для жінок”, — заявив Харріс в бесіді з газетою. Тепер законопроект буде направлений на підпис президенту.

Законопроект дозволяє жінкам проходити процедуру аборту на терміні вагітності до 12 тижнів.

Підсумком загальнонаціонального референдуму, що пройшов в Ірландії в травні, стала відміна діючої з 1983 року восьмої поправки до конституції країни, яка забороняє аборти. Згідно з офіційними даними, за зміну головного закону країни висловилися 66,4% тих, хто проголосував громадян.

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