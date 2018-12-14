Парламент Ірландії прийняв законопроект про легалізацію абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Парламент Ірландії в четвер прийняв законопроект про легалізацію штучного переривання вагітності. Про це повідомила газета The Irish Times з посиланням на міністра охорони здоров’я Саймона Харріса, передає УНН.
“Це дійсно історичний момент. Він відкриває шлях для впровадження в січні 2019 року послуги по перериванню вагітності... Це початок нової ери в охороні здоров’я для жінок”, — заявив Харріс в бесіді з газетою. Тепер законопроект буде направлений на підпис президенту.
Законопроект дозволяє жінкам проходити процедуру аборту на терміні вагітності до 12 тижнів.
Підсумком загальнонаціонального референдуму, що пройшов в Ірландії в травні, стала відміна діючої з 1983 року восьмої поправки до конституції країни, яка забороняє аборти. Згідно з офіційними даними, за зміну головного закону країни висловилися 66,4% тих, хто проголосував громадян.