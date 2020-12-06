В акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение

“Внимание! Штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей. По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов; по портам Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый)”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на воскресенье и начало следующей недели.