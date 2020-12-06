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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 18762 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 38908 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 54953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 69581 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108856 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112164 просмотра

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В акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение

В акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В акватории Черного и Азовского морей в воскресенье объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

“Внимание! Штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей. По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов; по портам Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый)”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на воскресенье и начало следующей недели.

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