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В акваторії Чорного та Азовського морів оголошено штормове попередження

В акваторії Чорного та Азовського морів оголошено штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В акваторії Чорного та Азовського морів у неділю оголошено штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.

“Увага! Штормове попередження на акваторії Чорного та Азовського морів. За даними Укргідрометцентру, вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден; по портах Бердянськ та Маріуполь пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 13-15 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на неділю та початок наступного тижня.

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