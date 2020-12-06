В акваторії Чорного та Азовського морів оголошено штормове попередження

“Увага! Штормове попередження на акваторії Чорного та Азовського морів. За даними Укргідрометцентру, вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден; по портах Бердянськ та Маріуполь пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 13-15 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на неділю та початок наступного тижня.