В Африке умерла "королева слонов"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Кении умерла слониха с длинными бивнями. Ее назвали "королевой слонов", однако более известной была как F_MU1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Отмечено, что слониха умерла от старости в долине Цаво в Кении. Ей было 60 лет.
"Если бы у слонов была королева, то им, несомненно, была бы она", - рассказал британский фотограф Уилл Буррард-Лукас, и фотографировал слониху незадолго до ее смерти.
На сегодня, слонов с такими длинными бивнями, которые в длину могут достигают полутора метров, осталось около 30 особей.
Как сообщал УНН, умерла "самая печальная слониха" в мире.