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В Африці померла “королева слонів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Кенії померла слониха з найдовшими бивнями. Її назвали “королевою слонів”, проте більш відомою була як F_MU1. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

В Африці померла “королева слонів”

Зазначено, що слониха померла від старості в рівнині Цаво в Кенії. Їй було 60 років.

"Якби у слонів була королева, то нею, безсумнівно, була б вона", - розповів британський фотограф Вілл Буррард-Лукас, який і фотографував слониху незадовго до її смерті.

На сьогодні, слонів з такими довгими бивнями, які в довжину можуть досягають півтора метри, залишилось близько 30 особин.

Як повідомляв УНН, померла “найсумніша слониха” у світі.

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