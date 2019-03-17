В Африці померла “королева слонів”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Кенії померла слониха з найдовшими бивнями. Її назвали “королевою слонів”, проте більш відомою була як F_MU1. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Зазначено, що слониха померла від старості в рівнині Цаво в Кенії. Їй було 60 років.
"Якби у слонів була королева, то нею, безсумнівно, була б вона", - розповів британський фотограф Вілл Буррард-Лукас, який і фотографував слониху незадовго до її смерті.
На сьогодні, слонів з такими довгими бивнями, які в довжину можуть досягають півтора метри, залишилось близько 30 особин.
Як повідомляв УНН, померла “найсумніша слониха” у світі.