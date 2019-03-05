Померла “найсумніша слониха” у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Після 43 років самотності в зоопарку Кордови померла “найсумніша слониха” у світі, повідомляє УНН із посиланням на The Local.
“В зоопарку Кордови на півдні Іспанії 1 березня померла „найсумніша слониха“ у світі, її звали Флавія. Вона прожила 43 роки в окремому вольєрі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Флавія страждала від глибокої депресії, вона померла у віці 47 років після погіршення здоров’я, через яке схудла. Слониха впала у вольєрі та не змогла піднятися на ноги.
“На прес-конференції Ампаро Пернічі, радник, який відповідає за питання навколишнього середовища в мерії Кордови, назвав Флавію іконою міста і сказав, що їй буде страшенно не вистачати”, — зазначається в повідомленні.
Флавія, була відокремлена від свого стада і почала жити в зоопарку Кордови з трьох років. Вона була предметом численних кампаній проти утримання слонів за ґратами. Партія із захисту прав тварин “Пакмена” лобіювала, щоб знайти їй місце в сафарі-парку, де вона могла б спілкуватися з іншими слонами. Проте слониха померла на самоті.
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