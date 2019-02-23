В Австралії розійшлася пара черепах, яка зустрічалася майже 100 років

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. В Австралійському зоопарку у 2011 році, після майже століття разом, галапагоські черепахи Бібі та Полді офіційно розійшлися. Працівники зоопарку так і не з’ясували причину розставання. Про це повідомляє УНН із посиланням на Atlas Obscura.

“Вони народилися ще в ХIX столітті, десь близько 1897 року, а познайомилися, коли їм обом було трохи більш як 20 років. Черепахи були ідеальною парою, у них було багато спільного: любили приймати сонячні ванни, обожнювали помідори та обоє з Галапагоських островів”, — йдеться в повідомленні.

Пара, яка була разом 90-то років, пережила разом Велику депресію, дві світові війни та дожила до ХХI століття, на жаль розпалася в листопаді 2011 року. Ініціатором розлучення стала Бібі, вона раптово почала агресивно ставитися до Полді. Бібі напала на колишнього та відгризла частину його панцира. Тоді зоологи вирішили розділити їх, щоб вони не нашкодили один одному. Ветеринари думали, Бібі агресивно поводиться через хворобу, проте вона виявилася здоровою.

Співробітники зоопарку не раз намагалися налагодити стосунки колишніх, влаштували їм навіть романтичну вечерю з помідорами, проте все виявилося марним, кохання між ними давно померло.

“Бібі та Полді тепер живуть у суміжних будинках, як розлучені. Спеціально для них обладнали окремі вольєри та встановили між ними скляні вікна. Щоб вони коли захочуть могли поглянути на колишнє кохання і згадати старі часи”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, дослідники стверджують, що дельфін, який 17 років тому відбився від зграї, настільки втомився від самотності, що навчився видавати та сприймати звуки морських свиней.

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