В Австралии разошлась пара черепах, которая встречалась почти 100 лет

"Они родились еще в ХIX веке, где-то около 1897 года, а познакомились, когда им обоим было чуть более 20 лет. Черепахи были идеальной парой, у них было много общего: любили принимать солнечные ванны, обожали помидоры и оба из Галапагосских островов", - говорится в сообщении.

Пара, которая была вместе 90-то лет, пережила вместе Великую депрессию, две мировые войны и дожила до ХХI века, к сожалению распалась в ноябре 2011 года. Инициатором развода стала Биби, она внезапно начала агрессивно относиться к Полди. Биби напала на бывшего и отгрызла часть его панциря. Тогда зоологи решили разделить их, чтобы они не навредили друг другу. Ветеринары думали, Биби агрессивно ведет себя из-за болезни, однако она оказалась здоровой.

Сотрудники зоопарка не раз пытались наладить отношения бывших, устроили им даже романтический ужин с помидорами, но все оказалось бесполезным, любовь между ними давно умерла.

"Биби и Полди теперь живут в смежных домах, как разведенные. Специально для них оборудовали отдельные вольеры и установили между ними стеклянные окна. Чтобы они когда захотят могли взглянуть на бывшую любовь и вспомнить старые времена", - отмечается в сообщении.

Напомним, исследователи утверждают, что дельфин, который 17 лет назад отбился от стаи, настолько устал от одиночества, что научился выдавать и воспринимать звуки морских свиней.