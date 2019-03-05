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Умерла "самая печальная слониха" в мире

Умерла "самая печальная слониха" в мире

Киев  •  УНН

 • 11824 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. После 43 лет одиночества в зоопарке Кордовы умерла "самая печальная слониха" в мире, сообщает УНН со ссылкой на The Local.

"В зоопарке Кордовы на юге Испании 1 марта умерла "самая печальная слониха" в мире, ее звали Флавия. Она прожила 43 года в отдельном вольере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Флавия страдала от глубокой депрессии, она умерла в возрасте 47 лет после ухудшения здоровья, из-за чего похудела. Слониха упала в вольере и не смогла подняться на ноги.

"На пресс-конференции Ампаро Перничи, советник, отвечающий за вопросы окружающей среды в мэрии Кордовы, назвал Флавию иконой города и сказал, что ее будет очень не хватать", - отмечается в сообщении.

Флавия, была отделена от своего стада и начала жить в зоопарке Кордовы с трех лет. Она была предметом многочисленных кампаний против содержания слонов за решеткой. Партия по защите прав животных "Пакмэна" лоббировала, чтобы найти ей место в сафари-парке, где она могла бы общаться с другими слонами. Однако слониха умерла в одиночестве.

Напомним, в Австралии разошлась пара черепах, которая встречалась почти 100 лет.

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