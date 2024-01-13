В Африке впервые за 50 лет страна к югу от Сахары получила статус свободной от малярии

Страна Африки к югу от Сахары была объявлена свободной от малярии впервые за 50 лет - речь идет о Кабо-Верде, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Кабо-Верде получила этот статус от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку за три года здесь не было зарегистрировано ни одного случая местной передачи.

Эксперты назвали это большим достижением.

Кабо-Верде, небольшому островному государству у побережья Западной Африки, потребовались годы, чтобы достичь этой точки, укрепив свои системы здравоохранения и расширив доступ к диагностике и лечению всех случаев.

Когда-то малярия была обнаружена на всех девяти обитаемых островах Кабо-Верде, но в последние годы ее можно было обнаружить только на одном, Сан-Тьягу, где были сосредоточены последние усилия.

Успех Кабо-Верде "дает нам надежду на то, что с помощью существующих инструментов, а также новых, включая вакцины, мы сможем осмелиться мечтать о мире, свободном от малярии", заявил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Дополнение

Малярия является огромным убийцей на континенте. В 2022 году от этой болезни в Африке умерло 580 000 человек, что составляет 95% всех смертей во всем мире.

Последней страной в Африке к югу от Сахары, объявленной свободной от малярии, было островное государство Маврикий в 1973 году. Алжир в Северной Африке получил этот статус в 2019 году.