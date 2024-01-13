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В Африці вперше за 50 років країна на південь від Сахари отримала статус вільної від малярії

В Африці вперше за 50 років країна на південь від Сахари отримала статус вільної від малярії

Київ • УНН

 • 27452 перегляди

Кабо-Верде оголошено ВООЗ вільною від малярії після того, як протягом трьох років не було зафіксовано жодної місцевої передачі

Країну Африки на південь від Сахари було оголошено вільною від малярії вперше за 50 років - ідеться про Кабо-Верде, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Кабо-Верде отримала цей статус від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оскільки за три роки тут не було зареєстровано жодного випадку місцевої передачі.

Експерти назвали це великим досягненням.

Кабо-Верде, невеликій острівній державі біля узбережжя Західної Африки, потрібні були роки, щоб досягти цієї точки, зміцнивши свої системи охорони здоров'я і розширивши доступ до діагностики та лікування всіх випадків.

Колись малярію було виявлено на всіх дев'яти населених островах Кабо-Верде, але останніми роками її можна було виявити тільки на одному, Сан-Т'ягу, де були зосереджені останні зусилля.

Успіх Кабо-Верде "дає нам надію на те, що за допомогою наявних інструментів, а також нових, зокрема вакцин, ми зможемо наважитися мріяти про світ, вільний від малярії", заявив генеральний директор ВООЗ д-р Тедрос Адханом Гебреєсус.

Доповнення

Малярія є величезним убивцею на континенті. У 2022 році від цієї хвороби в Африці померло 580 000 осіб, що становить 95% усіх смертей у всьому світі.

Останньою країною в Африці на південь від Сахари, оголошеною вільною від малярії, була острівна держава Маврикій 1973 року. Алжир у Північній Африці отримав цей статус 2019 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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