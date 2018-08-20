В Афганистане освободили почти 150 заложников "Талибана"

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что талибы все еще держат в заложниках 21 человека.



По словам Рахими, в результате спасательной операции силам безопасности государства удалось обезвредить меньшей мере семь бойцов "Талибана".



Сообщается, что операция до сих пор.



Напомним, утром в понедельник, 20 августа участники группировки "Талибан" остановили три автобуса на дороге у района Хан-Абад на севере Афганистана и захватили пассажиров в заложники. В плену талибов оказались более 100 человек, среди них - женщины и дети.



