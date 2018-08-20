В Афганистане освободили почти 150 заложников "Талибана"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Правительственные силы в Афганистане освободили 149 человек, в том числе женщин и детей, которых несколькими часами ранее взяли в заложники члены группировки "Талибан" в провинции Кундуз. Об этом со ссылкой на заявление афганских официальных представителей пишет издание AP, передает УНН.
Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что талибы все еще держат в заложниках 21 человека.
По словам Рахими, в результате спасательной операции силам безопасности государства удалось обезвредить меньшей мере семь бойцов "Талибана".
Сообщается, что операция до сих пор.
Напомним, утром в понедельник, 20 августа участники группировки "Талибан" остановили три автобуса на дороге у района Хан-Абад на севере Афганистана и захватили пассажиров в заложники. В плену талибов оказались более 100 человек, среди них - женщины и дети.