В Афганістані звільнили майже 150 заручників "Талібану"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Урядові сили в Афганістані звільнили 149 людей, у тому числі жінок і дітей, яких кількома годинами раніше взяли у заручники члени угруповання "Талібан" в провінції Кундуз. Про це з посиланням на заяву афганських офіційних представників пише видання AP, передає УНН.
Заступник прес-секретаря МВС Афганістану Насрат Рахімі заявив, що таліби все ще тримають у заручниках 21 людину.
За словами Рахімі, в результаті рятувальної операції силам безпеки держави вдалось знешкодити щонайменше сім бійців "Талібану".
Повідомляється, що операція досі триває.
Нагадаємо, зранку в понеділок, 20 серпня учасники угруповання "Талібан" зупинили три автобуси на дорозі біля району Хан-Абад на півночі Афганістану та захопили пасажирів у заручники. В полоні талібів опинилися понад 100 людей, серед них - жінки та діти.