В Афганістані звільнили майже 150 заручників "Талібану"

Заступник прес-секретаря МВС Афганістану Насрат Рахімі заявив, що таліби все ще тримають у заручниках 21 людину.



За словами Рахімі, в результаті рятувальної операції силам безпеки держави вдалось знешкодити щонайменше сім бійців "Талібану".



Повідомляється, що операція досі триває.



Нагадаємо, зранку в понеділок, 20 серпня учасники угруповання "Талібан" зупинили три автобуси на дорозі біля району Хан-Абад на півночі Афганістану та захопили пасажирів у заручники. В полоні талібів опинилися понад 100 людей, серед них - жінки та діти.



