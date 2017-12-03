В Афганистане погиб командир спецназа "Талибана"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Командующий спецназа "Талибан" был убит на прошлой неделе в провинции Гильменд, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Национальное управление безопасности (NDS) заявило, что Мулла Шах Вали, также известный как мулла Насер, был убит во время воздушной операции в Гильменде.
Провинция является талибанской крепостью в сердце Афганистана.
Валли стал командиром "Красной группы" Талибана, а также заместителем теневого губернатора провинции Гильменд три года назад и был непосредственным участником "Талибана".
По мнению афганских военнослужащих, "Красный блок" оснащен современным оружием, в том числе приборами ночного видения, 82-мерными ракетами, тяжелыми пулеметами и американскими автоматами.
По словам NDS, Валли был убит вместе с бомбардиром-смертником и еще двумя командирами талибов в районе Мусс-Кала в Гильменде.
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