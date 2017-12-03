В Афганістані загинув командир спецназу "Талібану"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Командувач спецназу "Талібан" був вбитий минулого тижня в провінції Гільменд, передає УНН з посиланням на Reuters.
Національний управління безпеки (NDS) заявило, що Мулла Шах Валі, також відомий як мулла Насер, був убитий під час повітряної операції в Гільменді.
Провінція є талібанською фортецею в серці Афганістану.
Валлі став командиром "Червоної групи" Талібану, а також заступником тіньового губернатора провінції Гільменд три роки тому і був безпосереднім учасником "Талібану".
На думку афганських військовослужбовців, "Червоний блок" оснащений сучасною зброєю, в тому числі приладами нічного бачення, 82-мірними ракетами, важкими кулеметами та американськими автоматами.
За словами NDS, Валлі було вбито разом з бомбардиром-смертником та ще двома командирами талібів у районі Мус-Кала в Гільменді.
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