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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 53873 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 138563 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143010 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Афганистане трое полицейских убиты во время нападения боевиков на КПП

В Афганистане трое полицейских убиты во время нападения боевиков на КПП

Киев  •  УНН

 • 8678 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Три сотрудника правоохранительных органов Афганистана убиты в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в Герате, столице одноименной провинции на северо-востоке страны. Об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV, передает УНН.

По информации телеканала, двое нападавших были ликвидированы.

Позже телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию сообщил, что в этом же городе четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в кафе. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Напомним, боевики в ДР Конго убили более 20 человек на востоке страны.

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