В Афганистане трое полицейских убиты во время нападения боевиков на КПП

По информации телеканала, двое нападавших были ликвидированы.

Позже телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию сообщил, что в этом же городе четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в кафе. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Напомним, боевики в ДР Конго убили более 20 человек на востоке страны.