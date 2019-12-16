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В Афганістані троє поліцейських вбито під час нападу бойовиків на КПП

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Три співробітника правоохоронних органів Афганістану вбиті в результаті нападу бойовиків на контрольно-пропускний пункт в Гераті, столиці однойменної провінції на північному сході країни. Про це в неділю повідомив телеканал 1TV, передає УНН.

За інформацією телеканалу, двоє нападників були ліквідовані.

Пізніше телеканал Tolo News з посиланням на місцеву поліцію повідомив, що в цьому ж місті чотири людини отримали поранення в результаті вибуху гранати в кафе. Інформація про стан постраждалих не наводиться.

Нагадаємо, бойовики в ДР Конго вбили понад 20 осіб на сході країни.

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