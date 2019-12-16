В Афганістані троє поліцейських вбито під час нападу бойовиків на КПП

За інформацією телеканалу, двоє нападників були ліквідовані.

Пізніше телеканал Tolo News з посиланням на місцеву поліцію повідомив, що в цьому ж місті чотири людини отримали поранення в результаті вибуху гранати в кафе. Інформація про стан постраждалих не наводиться.

Нагадаємо, бойовики в ДР Конго вбили понад 20 осіб на сході країни.