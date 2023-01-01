В Афганистане произошел взрыв возле военного аэропорта Кабула: есть многочисленные жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Несколько человек погибли в результате взрыва возле военного аэропорта Кабула в Афганистане, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
По словам представителя министерства внутренних дел, управляемого талибами, взрыв возле аэропорта привел к многочисленным жертвам.
"Сегодня утром у военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого несколько наших граждан получили мученическую смерть и ранения", - заявил агентству Reuters пресс-секретарь Абдул Нафи Такор, добавив, что ведется расследование.
Местные жители рассказали, что около 8:00 по местному времени в районе воинской части сильно укрепленного аэропорта был слышен громкий взрыв.
Они сказали, что район был оцеплен силами безопасности и все дороги были закрыты.
Дополнение
Власти талибов заявляют, что улучшили безопасность с момента своего возвращения к власти в августе 2021 года, но было множество взрывов бомб и нападений, ответственность за многие из которых брало местное отделение вооруженной группировки "ИГИЛ", отмечает издание.
В прошлом месяце по меньшей мере пять граждан Китая были ранены, когда боевики "ИГИЛ" штурмовали популярную среди китайских граждан гостиницу в Кабуле.