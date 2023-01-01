В Афганістані стався вибух біля військового аеропорту Кабула: є численні жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Декілька людей загинули внаслідок вибуху біля військового аеропорту Кабула в Афганістані, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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За словами представника міністерства внутрішніх справ, керованого талібами, вибух біля аеропорту призвів до численних жертв.
"Сьогодні вранці біля військового аеропорту Кабула стався вибух, внаслідок якого кілька наших громадян зазнали мученицької смерті та поранень", - заявив агентству Reuters прессекретар Абдул Нафі Такор, додавши, що ведеться розслідування.
Місцеві жителі розповіли, що близько 8:00 за місцевим часом у районі військової частини сильно укріпленого аеропорту було чути гучний вибух.
Вони сказали, що район був оточений силами безпеки і всі дороги були закриті.
Доповнення
Влада талібів заявляє, що покращила безпеку з моменту свого повернення до влади в серпні 2021 року, але було безліч вибухів бомб і нападів, відповідальність за багато з яких брало місцеве відділення збройного угруповання "ІДІЛ", відзначає видання.
Минулого місяця щонайменше п'ятеро громадян Китаю було поранено, коли бойовики "ІДІЛ" штурмували популярний серед китайських громадян готель у Кабулі.