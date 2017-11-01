В Афганистане по меньшей мере 4 человека погибли при нападении смертника-подростка

“В столице Афганистана Кабуле по крайней мере 4 человека погибли в результате нападения в центре города смертника, который по данным силовиков, был подростком”, — говорится в сообщении.

Также указано, что еще 13 человек ранены в результате взрыва в так называемой “зеленой зоне” в Кабуле, где работает много правительственных учреждений, посольств и международных организаций и где действуют усиленные меры безопасности.

Указано, что представитель полиции Кабула Басыра Муджагид уточнил, что смертнику, который взорвал на себе взрывчатку, было лет 12-13.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, в Афганистане, в результате нападения боевиков террористической группировки “Талибан” на контрольно-пропускные пункты в южной провинции Забуль погибли по меньшей мере 6 правоохранителей и восемь получили ранения,