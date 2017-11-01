В Афганістані щонайменше 4 людини загинули внаслідок нападу смертника-підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Щонайменше 4 людини загинули внаслідок атаки смертника-підлітка, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
“У столиці Афганістану Кабулі принаймні 4 людини загинули внаслідок нападу в центрі міста смертника, що, за даними силовиків, був підлітком”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що ще 13 осіб поранені внаслідок вибуху в так званій “зеленій зоні” в Кабулі, де працює багато урядових установ, посольств і міжнародних організацій і де діють посилені заходи безпеки.
Зазначено, що речник поліції Кабула Басир Муджагід уточнив, що смертникові, який підірвав на собі вибухівку, було років 12–13.
Відповідальність за вибух узяло на себе екстремістське угруповання “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, у Афганістані, внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування “Талібан” на контрольно-пропускні пункти в південній провінції Забуль загинуло щонайменше 6 правоохоронців та вісім зазнали поранень,