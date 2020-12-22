В Афганистане взорвали автомобиль с врачами, пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате теракта в столице Афганистана Кабуле погибли пять врачей, ранены двое. Об этом сообщил пресс-секретарь управления полиции Кабула Фердевс Фарамарз, пишет Anadolu, передает УНН.
По его словам, взрыв прогремел в районе Догабад. Террористы подложили взрывное устройство в автомобиль, перевозивший врачей тюрьме “Кули-Чархи” — из самой большой тюрьмы Афганистана, где находятся десятки боевиков террористической организации ДЕАШ и движения “Талибан”. Все раненые и погибшие в результате взрыва — медики.
Добавляется, что ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.
Напомним, в Афганистане в результате взрывов придорожных бомб в понедельник погибли семь человек, включая начальника дорожной полиции.
Как сообщал УНН, по данным МВД Афганистана, в стране из-за терактов за три месяца погибло полтысячи мирных жителей, еще более тысячи — ранены.