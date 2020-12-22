В Афганістані підірвали автівку з лікарями, п’ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В результаті теракту в столиці Афганістану Кабулі загинули п’ятеро лікарів, поранені двоє. Про це повідомив прес-секретар управління поліції Кабула Фердевс Фарамарз, пише Anadolu, передає УНН.
За його словами, вибух прогримів в районі Догабад. Терористи підклали вибуховий пристрій в автомобіль, що перевозив лікарів в’язниці “Кулі-Чархи” — з найбільшій в’язниці Афганістану, де перебувають десятки бойовиків терористичної організації ДЕАШ і руху “Талібан”. Всі поранені та загиблі внаслідок вибуху — медики.
Додається, що відповідальність за теракт поки не взяло на себе жодне угруповання.
Нагадаємо, в Афганістані в результаті вибухів придорожніх бомб в понеділок загинули семеро людей, включаючи начальника дорожньої поліції.
Як повідомляв УНН, за даними МВС Афганістану, в країні через теракти за три місяці загинуло півтисячі мирних жителів, ще більше тисячі — поранені.