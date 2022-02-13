В аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, которого разыскивал INTERPOL
Киев • УНН
ОДЕССА. 13 февраля. УНН. В Одесском аэропорту во время осуществления мер контроля пограничники разоблачили мужчину, который находился в международном розыске. Об этом УНН-Одесса сообщает со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.
Детали
Мужчиной, который находится в розыске, оказался 53-летний гражданин Турции, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы данных "Интерпол" относительно учредительных данных иностранца.
Мужчину сразу же задержали. Пограничники установили, что личность разыскивают в Германии за незаконный оборот наркотиков.
По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.