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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

В аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, якого розшукував INTERPOL

В аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, якого розшукував INTERPOL

Київ • УНН

 • 11613 перегляди

ОДЕСА. 13 лютого. УНН. В Одеському аеропорту під час здійснення заходів контролю прикордонники викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. Про це УНН-Одеса повідомляє з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.

Деталі

Чоловіком, який перебуває у розшуку, виявився 53-річний громадянин Туреччини, який прибув рейсом зі Стамбула. Під час контролю прикордонники зафіксували спрацювання бази даних “Інтерпол” стосовно установчих даних іноземця.

Чоловіка одразу ж затримали. Охоронці кордону встановили, що особу розшукують в Німеччині за незаконний обіг наркотиків.

За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у Києві, а затриманого передали співробітникам Національної поліції.

Українські Національні Новини

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