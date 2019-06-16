В аэропорту Львова на сутки задерживают вылеты в Египет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Египет, задерживаются на более чем на сутки. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов", передает УНН.
Как сообщили в аэропорту, рейс BKV2093 задерживается с вылетом в Хургаду 18:00 16.06.2019. Ранее он планировался на 2:00 15.06.2019. Прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 2:50 17.06.2019, хотя планировался что 11:00 15.06.2019.
Рейсы BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом до 13:40 16.06.2019, хотя планировался в 04:00 16.06.2019, поскольку будут выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12:50.
Напомним, в начале недели в аэропорту "Борисполь" задержали рейс Киев - Хургада на 12 часов.