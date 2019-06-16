В аеропорту Львова на добу затримують вильоти до Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Рейси авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Хургади і Шарм-ель-Шейху, Єгипет, затримуються на більш ніж на добу. Про це повідомила прес-службу Міжнародного аеропорту "Львів", передає УНН.
Як повідомили в аеропорту, рейс BKV2093 затримується з вильотом до Хургади до 18:00 16.06.2019. Раніше він планувався на 02:00 15.06.2019. Приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 02:50 17.06.2019, хоча планувався що 11:00 15.06.2019.
Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13:40 16.06.2019, хоча планувався о 04:00 16.06.2019, оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12:50.
Нагадаємо, на початку тижня в аеропорту "Бориспіль" затримали рейс Київ – Хургада на 12 годин.