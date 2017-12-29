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В аэропорту "Борисполь" заговорили о сносе терминалов B и F

Киев • УНН

 • 22709 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Хабовая модель развития аэропорта "Борисполь" требует расширения действующего терминала D в сторону терминалов B и F, которые по ряду причин будут снесены. Такое мнение высказал коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко в своем блоге на ЦТС, передает УНН.

В аэропорту "Борисполь" заговорили о сносе терминалов B и F

"Если говорить о намеченном пути развития аэропорта "Борисполь" в ближайшие годы, то подобной масштабной перестройки инфраструктурного объекта в Украине пока не было. Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров", - отметил Зубко в своей колонке.

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По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество количество гейтов.

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"На ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд гривен. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество гейтов на 6 единиц, расширенная зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год", - написал коммерческий директор аэропорта "Борисполь".

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