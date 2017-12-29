В аеропорту "Бориспіль" заговорили про знесення терміналів B і F
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Хабова модель розвитку аеропорту "Бориспіль" вимагає розширення діючого терміналу D у бік терміналів B і F, які з низки причин будуть знесені. Таку думку висловив комерційний директор аеропорту "Бориспіль" Георгій Зубко у своєму блозі на ЦТС, передає УНН.
"Якщо говорити про намічений шлях розвитку аеропорту "Бориспіль" в найближчі роки, то подібної масштабної перебудови інфраструктурного об'єкта в Україні поки що не було. Старі термінали B і F будуть знесені, так як застарілі конструкції і неправильне планування даних комплексів не можна модернізувати. Замість них будуть побудовані п'ять нових терміналів, великий операційний центр, готель, паркінги, спеціальні галереї для проходу транзитних пасажирів ", - зазначив Зубко у своїй колонці.
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За його словами, галерея терміналу D буде поступово розширюватися в бік терміналу В, що дозволить збільшити кількість кількість гейтів.
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"На найближчі п'ять років будівельний кошторис проекту становить не менше 10 млрд гривень. У першу чергу, від терміналу D у бік терміналу B буде добудована галерея, яка дозволить збільшити кількість гейтів на 6 одиниць, розширена зона обробки і сортування багажу, розширено перон перед терміналом D, а максимальний пасажиропотік зросте до 15 млн пасажирів на рік", - написав комерційний директор аеропорту "Бориспіль".