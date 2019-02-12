В аэропорту Барнаула с трапа упало шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. При осуществлении посадки в самолет, осуществляющий рейс "Барнаул-Москва" произошел надлом стоики корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Предварительно установлено, что 12.02.2019 около 07.20 часов в аэропорту г. Барнаула при осуществлении посадки в самолет, осуществляющий рейс "Барнаул-Москва (Домодедово)", произошел надлом стоики корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку. Четверо пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, они госпитализированы в городскую больницу Г. Барнаула", - идется в сообщении.
СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в московском аэропорту "Домодедово" пилот самолета, в котором были пассажиры, потерял управление из-за гололеда и врезался в мачту освещения.