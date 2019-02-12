В аеропорту Барнаула з трапа впало шість чоловік

КИЇВ. 12 лютого. УНН. При здійсненні посадки в літак, який здійснює рейс "Барнаул-Москва" стався надлом стоїки кошика трапа, в результаті чого шість пасажирів впали на посадочний майданчик. Про це повідомляє УНН з посиланням на Західно-Сибірське слідче управління на транспорті СК РФ.