В аеропорту Барнаула з трапа впало шість чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. При здійсненні посадки в літак, який здійснює рейс "Барнаул-Москва" стався надлом стоїки кошика трапа, в результаті чого шість пасажирів впали на посадочний майданчик. Про це повідомляє УНН з посиланням на Західно-Сибірське слідче управління на транспорті СК РФ.
"Попередньо встановлено, що 12.02.2019 близько 07.20 годин в аеропорту м. Барнаула при здійсненні посадки в літак, який здійснює рейс "Барнаул-Москва (Домодєдово)", стався надлом стоїки кошика трапа, в результаті чого шість пасажирів впали на посадочний майданчик. Четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано в міську лікарню м. Барнаула", - йдеться в повідомленні.
СК Росії порушено кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки для життя і здоров'я споживачів (ч. 1 ст. 238 КК РФ).
В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події. Розслідування кримінальної справи триває.
Нагадаємо, в московському аеропорту "Домодєдово" пілот літака, в якому були пасажири, не впорався з керуванням через ожеледицю і врізався в щоглу освітлення.