В аэропортах "Харьков" и "Борисполь" задержали двух иностранцев, которые находились в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Вчера в аэропорту Харькова сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Израиля, который разыскивался за совершение уголовного преступления на территории Республики Польша, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
Обнаружили иностранца во время осуществления пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Тель-Авив".
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Относительно 58-летнего мужчины сработала база данных Интерпол.
Выяснилось, что его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере торговли, банковское и финансовое мошенничество.
Пограничники сразу задержали мужчину и проинформировали представителей Национального Полиции.
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Еще одного иностранца задержали сегодня в аэропорту "Борисполь".
Осуществляя оформление пассажиров на рейс из Киева в Лондон пограничники установили, что в отношении гражданина Республики Беларусь произошло срабатывание базы Интерпол. Мужчина находился в международном розыске за грабеж.