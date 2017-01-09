В аеропортах "Харків" та "Бориспіль" затримали двох іноземців, які знаходилися у розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Вчора в аеропорту Харкова співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина Ізраїлю, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території республіки Польща, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Виявили іноземця під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу “Харків — Тель-Авів”.
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Відносно 58-річного чоловіка спрацювала база даних Інтерпол.
З’ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство.
Прикордонники одразу затримали чоловіка та проінформували представників Національної Поліції.
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Ще одного іноземця затримали сьогодні в аеропорту “Бориспіль”.
Здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва до Лондона прикордонники встановили, що відносно громадянина Республіки Білорусь відбулось спрацювання бази Інтерпол. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за грабіж.