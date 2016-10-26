В.Аброськин уволит полицейских в Донецкой области, которые отвечают за безопасность дорожного движения

По словам В.Аброськина, бывшие сотрудники ГАИ "не перевоспитались" и продолжают заниматься коррупцией, что портит репутацию всей полиции Донецкой области. Также начальник ГУНП Донецкой области сообщил, что переаттестация, которая была проведена в прошлом году, ничего не дала.

Корреспондент УНН решил проверить и задал вопрос, который был на переаттестации в прошлом году - из каких частей состоит табельное оружие (пистолет Макарова), - одному из сотрудников, который был выбран не случайно. Сотрудник полиции с трудом и с подсказками коллег назвал 5 частей ПМ (всего их 7). По сравнению с прошлым годом - это "прогресс" (тогда никто из сотрудников ГАИ не смог сказать, из каких частей состоит их табельное оружие, а иногда и даже сказать - из скольких частей состоит пистолет Макарова).

"Вы продолжаете заниматься поборами. Вы грабите на дорогах мирное население. Вы прячетесь в кустах, а потом выбегаете и берете взятки! Мне стыдно. Ваша структура тянет вниз всю Донецкую полицию. Хотя деньги, что мы тратим на вас, мы могли бы направить на финансирование других подразделений и структур Донецкой полиции!", - заявил на совещании В.Аброськин.

В качестве доказательства, начальник Донецкой полиции вспомнил недавний случай с командиром одного из подразделений полиции Донецкой области, которого обвиняют в коррупционных схемах. Заметим, что этот человек вышла под залог.

"Сейчас он находится под домашним арестом. Ему было предложено перейти под домашний арест, дав залог в 82 тысячи гривен. Интересно, что зарплата у него в месяц около 10 тысячи гривен. Но с этим уже пусть разбирается прокуратура", - сообщил начальник ГУНП Донецкой полиции.

На данный момент с каждым из этих сотрудников провел личную беседу психолог. На основе выводов психолога сегодня будут освобождены некоторые сотрудников. Также в результате совещания стало известно - все остальные работники полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения, пройдут переаттестацию в ноябре. Те, кто не пройдут - будут уволены.