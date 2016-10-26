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В.Аброськін звільнить поліцейських на Донеччині, які відповідають за безпеку дорожнього руху

В.Аброськін звільнить поліцейських на Донеччині, які відповідають за безпеку дорожнього руху

Київ • УНН

 • 8299 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні начальник ГУНП Донецької поліції В'ячеслав Аброськін провів нараду зі співробітниками поліції Донецької області, які відповідають за безпеку дорожнього руху. Головне питання, яке було озвучено на нараді - репутація і підготовка поліцейських, які відповідають за безпеку дорожнього руху. Після зустрічі деякі співробітники Державтоінспекції будуть звільнені, передає кореспондент УНН.

За словами В.Аброськіна, колишні співробітники ДАІ "не перевиховалися" і продовжують займатися корупцією, що псує репутацію всієї поліції Донецької області. Також начальник ГУНП Донецької області повідомив, що переатестація, яка була проведена в минулому році, нічого не дала.

Кореспондент УНН вирішив перевірити і задав питання, яке було на переатестації у минулому році - з яких частин складається табельна зброя (пістолет Макарова), - одному зі співробітників, який був обраний випадково. Співробітник поліції насилу і з підказками колег назвав 5 частин ПМ (всього їх 7). У порівнянні з минулим роком - це "прогрес" (тоді ніхто зі співробітників ДАІ не зміг сказати, з яких частин складається їх табельна зброю, а іноді і навіть сказати - зі скількох частин складається пістолет Макарова).

"Ви продовжуєте займатися поборами. Ви грабуєте на дорогах мирне населення. Ви ховаєтеся в кущах, а потім вибігаєте і берете хабарі! Мені соромно. Ваша структура тягне вниз всю Донецьку поліцію. Хоча гроші, що ми витрачаємо на вас, ми могли б спрямувати на фінансування інших підрозділів і структур Донецької поліції!", - заявив на нараді В.Аброськін.

Як доказ, начальник Донецької поліції згадав недавній випадок з командиром одного з підрозділів поліції Донецької області, якого звинувачують в корупційних схемах. Зауважимо, що ця людина вийшла під заставу.

"Зараз він перебуває під домашнім арештом. Йому було запропоновано перейти під домашній арешт, давши заставу у 82 тисячі гривень. Цікаво, що зарплата у нього в місяць близько 10 тисяч гривень. Але з цим уже нехай розбирається прокуратура", - повідомив начальник ГУНП Донецької поліції.

На цей момент з кожним з цих співробітників провів особисту бесіду психолог. На основі висновків психолога сьогодні будуть звільнені деякі співробітників. Також в результаті наради стало відомо - все решта працівників поліції, які відповідають за безпеку дорожнього руху, пройдуть переатестацію в листопаді. Ті, хто не пройдуть - будуть звільнені.

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