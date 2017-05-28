В.Аброськин: боевики планируют повторить обстрел Красногоровки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Полиция располагает информацией, что боевики планируют повторить обстрел после 14:00 с целью запугивания и дестабилизации местного населения. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Полиция располагает информацией о том, что боевики планируют повторить обстрел после 13:00-14:00. Цель - устрашение местного населения, дестабилизация ситуации в городе ", - говорится в сообщении.
Также он сообщил, что сейчас в Красногоровку для оказания помощи населению, организации охраны общественного порядка и охраны поврежденной больницы со школой прибыли подразделения полиции Волновахи и Великая Новоселовка.
Как сообщал УНН, большая часть города осталась без воды в результате обстрела Красногоровки.