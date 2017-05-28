В.Аброськін: бойовики планують повторити обстріл Красногорівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Поліція має інформацію, що бойовики планують повторити обстріл після 14:00 з метою залякування та дестабілізації місцевого населення. Про це повідомив заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Поліція має інформацію про те, що бойовики планують повторити обстріл після 13:00-14:00. Мета — залякування місцевого населення, дестабілізація ситуації в місті,” — йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що наразі в Красногорівку для надання допомоги населенню, організації охорони громадського порядку та охорони пошкодженої лікарні зі школою прибули підрозділи поліції Волновахи та Великої Новоселівки.
Як повідомляв УНН, більша частина міста залишилась без води в результаті обстрілу Красногорівки.