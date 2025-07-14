В 4 миллиона раз быстрее, чем США: Япония установила мировой рекорд скорости интернета

Японские исследователи передали более 125 тысяч гигабайт данных в секунду на расстояние более 1800 км, установив новый мировой рекорд скорости интернета. Это в 4 миллиона раз превышает среднюю скорость широкополосной связи в США и вдвое - предыдущий рекорд. Достижение стало возможным благодаря новому типу оптического волокна, совместимого с существующей инфраструктурой. Об этом пишет УНН со ссылкой на LiveScience.

Детали

Японские исследователи утверждают, что "установили новый мировой рекорд скорости интернета, передав более 125 тысяч гигабайт данных в секунду на расстояние 1802 километра", говорится в публикации.

Это примерно в 4 миллиона раз превышает среднюю скорость интернета в США. Это также более чем вдвое превышает предыдущий мировой рекорд в 50 250 Гбит/с, установленный другой командой ученых в 2024 году.

Чтобы достичь этой новой скорости, команда разработала новый тип оптического волокна для передачи информации с революционной скоростью примерно на расстояние между Нью-Йорком и Флоридой.

Согласно заявлению Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии, подробная информация об этом достижении была представлена 3 апреля на 48-й Конференции по оптической волоконной связи в Сан-Франциско.

В марте 2023 года та же команда достигла аналогичной скорости передачи, но на менее чем трети расстояния, преодоленного в рамках нового достижения. Наибольшими препятствиями на пути увеличения дальности были дальнейшее уменьшение потери данных, которая может происходить на больших расстояниях, и определение способов усиления данных, говорится в заявлении.

Решение этих проблем привело к увеличению мощности сигнала, что позволило данным передаваться на большее расстояние.

В заявлении говорится, что этот рекорд "демонстрирует технологический прогресс в разработке масштабируемых оптических коммуникационных систем на большие расстояния с высокой пропускной способностью, которые могли бы удовлетворить растущий глобальный спрос на данные".

Ожидается, что объем трафика данных во всем мире значительно возрастет в ближайшее время, поэтому может потребоваться новая коммуникационная инфраструктура, говорится в заявлении. Далее команда надеется исследовать практическое применение в сфере телекоммуникаций.

Дополнение

Новый тип оптического волокна эквивалентен 19 стандартным оптическим волокнам по своей пропускной способности передачи данных. Новое оптическое волокно лучше подходит для передачи данных на большие расстояния, чем существующие кабели, поскольку центры всех 19 волокон взаимодействуют со светом одинаково, поэтому они сталкиваются с меньшими колебаниями света, что приводит к меньшей потере данных.

Новый кабель сжимает 19 отдельных волокон диаметром пять тысячных дюйма (0,127 миллиметра), что равно толщине большинства существующих одноволоконных кабелей, уже используемых. Это означает, что новый кабель может передавать больше данных, используя существующую инфраструктуру.

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