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У 4 мільйони разів швидше за США: Японія встановила світовий рекорд швидкості інтернету

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

Японські дослідники передали понад 125 тисяч гігабайтів даних за секунду на відстань понад 1800 км, встановивши новий світовий рекорд швидкості інтернету. Це досягнення стало можливим завдяки новому типу оптичного волокна, сумісного з наявною інфраструктурою.

У 4 мільйони разів швидше за США: Японія встановила світовий рекорд швидкості інтернету

Японські дослідники передали понад 125 тисяч гігабайтів даних за секунду на відстань понад 1800 км, установивши новий світовий рекорд швидкості інтернету. Це в 4 мільйони разів перевищує середню швидкість широкосмугового зв’язку в США та удвічі - попередній рекорд. Досягнення стало можливим завдяки новому типу оптичного волокна, що сумісне з наявною інфраструктурою. Про це пише УНН з посиланням на LiveScience.

Деталі

Японські дослідники стверджують, що "встановили новий світовий рекорд швидкості інтернету, передавши понад 125 тисяч гігабайтів даних за секунду на відстань 1802 кілометри", йдеться в публікації.

Це приблизно в 4 мільйони разів перевищує середню швидкість інтернету в США. Це також більш ніж удвічі перевищує попередній світовий рекорд у 50 250 Гбіт/с, встановлений іншою командою вчених у 2024 році.

Щоб досягти цієї нової швидкості команда розробила новий тип оптичного волокна для передачі інформації з революційною швидкістю приблизно на відстань між Нью-Йорком та Флоридою.

Згідно із заявою Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій Японії, детальна інформація про це досягнення була представлена 3 квітня на 48-й Конференції з оптичного волоконного зв'язку в Сан-Франциско.

У березні 2023 року та сама команда досягла аналогічної швидкості передачі, але на менш ніж третині відстані, подоланої в рамках нового досягнення. Найбільшими перешкодами на шляху збільшення дальності були подальше зменшення втрати даних, яка може траплятися на великих відстанях, та визначення способів посилення даних, йдеться у заяві.

Розв'язання цих проблем призвело до збільшення потужності сигналу, що дозволило даним передаватись на більшу відстань.

У заяві йдеться про те, що цей рекорд "демонструє технологічний прогрес у розробці масштабованих оптичних комунікаційних систем на великі відстані з високою пропускною здатністю, які могли б задовольнити зростаючий глобальний попит на дані".

Очікується, що обсяг трафіку даних у всьому світі значно зросте найближчим часом, тому може знадобитися нова комунікаційна інфраструктура, йдеться у заяві. Далі команда сподівається дослідити практичне застосування у сфері телекомунікацій.

Доповнення

Новий тип оптичного волокна еквівалентний 19 стандартним оптичним волокнам за своєю пропускною здатністю передачі даних. Нове оптичне волокно краще підходить для передачі даних на великі відстані, ніж існуючі кабелі, оскільки центри всіх 19 волокон взаємодіють зі світлом однаково, тому вони стикаються з меншими коливаннями світла, що призводить до меншої втрати даних.

Новий кабель стискає 19 окремих волокон діаметром п'ять тисячних дюйма (0,127 міліметра), що дорівнює товщині більшості існуючих одноволоконних кабелів, що вже використовуються. Це означає, що новий кабель може передавати більше даних, використовуючи існуючу інфраструктуру.

Найновіший чат-бот Ілона Маска Grok орієнтується на його думку, перш ніж відповідати на запитання12.07.25, 11:08 • 5437 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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