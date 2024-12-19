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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2024 году наблюдаются признаки замедления украинизации - Кремень

В 2024 году наблюдаются признаки замедления украинизации - Кремень

Киев  •  УНН

 • 4917 просмотра

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Языковой омбудсмен сообщил об уменьшении доли людей, которые считают украинский родным языком. Среди учеников показатель снизился на 17%, родителей - на 11%, учителей - на 8%.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что в 2024 году начали проявляться признаки замедления украинизации. В частности, он отметил уменьшение доли людей, которые считают украинский родным языком, а также рост русификации интернет-пространства и медиапространства на юге и востоке Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации. Российский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, телеграмм-каналы, на юге и востоке - медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев

- рассказал Кремень.

Он подчеркнул, что утверждение украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни должно стать стратегической задачей для Украины.

Среди основных вызовов в языковой политике Кремень отметил замедление процессов украинизации, которое проявляется в уменьшении доли тех, кто считает украинский своим родным языком.

В частности, доля участников образовательного процесса, которые считают украинский своим родным языком, снизилась среди учеников на 17%, среди родителей - на 11%, а среди учителей - на 8%. Также заметно русификация интернет-пространства и социальных сетей.

Кремень также обратил внимание на проблему среди молодежи: только 37% учеников общаются на украинском с друзьями, а 39% - дома. Он подчеркнул, что уменьшилось количество учеников, которые используют украинский язык в интернете на 10%.

Среди неотложных задач языковой политики Уполномоченный озвучил ряд предложений, в частности:

Обеспечить выполнение Государственной целевой национально-культурной программы до 2030 года.

Завершить имплементацию Закона Украины, в частности перевод и опубликование международных договоров на украинском языке.

Установить однозначность относительно перевода Европейской хартии региональных языков.

Внедрить Украинское правописание в нормотворческую деятельность.

Создать условия для изучения украинского языка за рубежом и сертификацию уровня владения языком.

Усилить деятельность Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Создать отдельное подразделение в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, ответственное за языковую политику.

Гарантии доминирования и динамичного развития украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины должно стать стратегической задачей Украинского государства, реализация которого будет способствовать национальной безопасности и обороноспособности

- подчеркнул Кремень.

Он отметил, что реализация этой цели будет способствовать национальной безопасности и обороноспособности Украины.

Ранее УНН писал, что в Донецкой области начали появляться региональные центры популяризации русского языка и культуры. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика