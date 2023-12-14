В 2023 году погибли 45 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности - Репортеры без границ
Киев • УНН
В 2023 году (за 11 месяцев до 1 декабря) при исполнении профессиональных обязанностей было убито 45 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".
За 11 месяцев 2023 года при исполнении служебных обязанностей было убито 45 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете группы "Репортеры без границ", передает УНН.
Количество журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей, сократилось в этом году, несмотря на гибель репортеров в секторе Газа за последние два месяца
Детали
Как отмечается, в этом году погибло меньше всего журналистов с 2002 года, когда количество жертв среди журналистов составляло 33 человека. В организации объясняют уменьшение количества погибших значительным снижением количества смертей представителей СМИ в Латинской Америке.
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Для сравнения, в прошлом году во время выполнения служебных обязанностей погиб 61 журналист. А в 2012 году было убито 140 журналистов.
Наблюдаем регулярное снижение случаев гибели журналистов, и мы очень далеки от цифры 140 журналистов, которые были убиты в 2012 году и снова в 2013 году из-за войн в Сирии и Ираке
По его словам, снижение летальных случаев также объясняется усилиями межправительственных и неправительственных организаций по борьбе с безнаказанностью, а также большим "благоразумием" самих журналистов.
Напомним
За время полномасштабного вторжения в Украине погибло 63 журналиста. 14 медийщиков были убиты во время во время выполнения своих профессиональных обязанностей, 9 - стали гражданскими жертвами оккупантов. А 40 журналистов погибли в рядах Сил обороны Украины.
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В 2023 году погибли 45 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности - Репортеры без границ
В 2023 году (за 11 месяцев до 1 декабря) при исполнении профессиональных обязанностей было убито 45 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".
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